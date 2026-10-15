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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ρωτήθηκε για τις εξελίξεις γύρω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Μιλώντας στην κάμερα του Mega την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην υποψηφιότητά του στα Grammys, την οικογένειά του και τα συχνά ταξίδια του. Πριν ολοκληρώσει τις δηλώσεις του, δέχτηκε ερώτηση για την πρώην πλέον πρέσβειρα των ΗΠΑ, με την οποία, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του σταθμού, διατηρεί σχέσεις.

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Αναφερόμενος στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός απάντησε: «Δεν έχω παρακολουθήσει πολύ τα πράγματα, δεν ξέρω λεπτομέρειες, θα τα δω».

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε αν τον στενοχωρεί η συγκεκριμένη εξέλιξη, ο τραγουδιστής απέφυγε να τοποθετηθεί περαιτέρω, επικαλούμενος την επικείμενη αναχώρησή του. «Θα χάσω την πτήση μου, ευχαριστώ. Άμα θες να πούμε κάτι για μουσική, είμαι εδώ για σένα», είπε χαρακτηριστικά.