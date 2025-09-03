Credits: ΣΚΑΙ - Σπασμένα τζάμια από την επίθεση με αεροβόλο σε λεωφορείο στο Κορωπί

Ο οδηγός ενός λεωφορείου που είχε μόλις τελειώσει την βάρδιά του και κατευθυνόταν προς το αμαξοστάσιο, έπεσε θύμα επίθεσης με πυροβολισμούς από αεροβόλο όπλο στο Κορωπί, όταν άγνωστοι του έστησαν ενέδρα και προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στο όχημα.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (2/9) στη λεωφόρο Αγίας Μαρίνας, κοντά στη στάση «Πατσάς». Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, άγνωστοι πυροβόλησαν τρεις με τέσσερις φορές προς την μεριά του λεωφορείου, ωστόσο ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του και ακινητοποίησε το όχημα λίγο παρακάτω.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό όχημα της ΕΛ.ΑΣ. ενώ στο βίντεο που ελήφθη λίγη ώρα μετά από την στιγμή της επίθεσης διακρίνονται σημαντικές φθορές στο εξωτερικό του οχήματος και σπασμένα τζάμια.