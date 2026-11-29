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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απομάκρυνσης των 20 ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί στο καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Άργος».

Καθοριστική για την ασφαλή απομάκρυνσή τους ήταν η κινητοποίηση και ο συντονισμός των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, του Δήμου Βοΐου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

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Για τη διάνοιξη και τον καθαρισμό του δρόμου, καθώς και για την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης των οχημάτων, χρησιμοποιήθηκε ερπυστριοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής.

Τα 20 άτομα μεταφέρονται στην πόλη της Κοζάνης με λεωφορείο που διέθεσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ τα μέλη της παρέας από τη Σιάτιστα έχουν ήδη παραληφθεί από συγγενικά τους πρόσωπα.