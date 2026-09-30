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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 35χρονος άνδρας, ο οποίος έπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9) σε πηγάδι στην περιοχή του Πύργου Μονοφατσίου, στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Ηρακλείου, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συνολικά επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να ανασύρουν τον άνδρα από το πηγάδι χωρίς τις αισθήσεις του.

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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και διερευνώνται από τις αστυνομικές Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την προηγούμενη ημέρα δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Η σορός του 35χρονου μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χάρακα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.