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Τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε περιστατικό στην οδό Κύπρου στα Χανιά, όταν 21χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Μετά το περιστατικό, ο νεαρός άφησε το αυτοκίνητό του στην άκρη του δρόμου και αποχώρησε πεζός από το σημείο. Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας μετέβη στην αστυνομία και δήλωσε ότι ήταν ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε τις ζημιές στα επτά αυτοκίνητα στην οδό Κύπρου.

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Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, από το οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης. Ως αποτέλεσμα, συνελήφθη από τις Αρχές.

Ο 21χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως ενώπιον των Αρχών.

Με πληροφορίες από creta24