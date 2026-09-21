Δύο ανήλικους συνέλαβε το Λιμενικό ως διακινητές μεταναστών στην Κρήτη.
Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει το Λιμενικό ένας 13χρονος φέρεται να ήταν ο διακινητής των 34 παράνομων μεταναστών που εντοπίστηκαν το απόγευμα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από drone της Frontex. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.
Σήμερα το πρωί 21 Σεπτεμβρίου εντοπίστηκαν 50 παράνομοι μετανάστες σε παραλία της περιοχής Στόμιο Ιεράπετρας. Φέρεται να ξεκίνησαν από τις ακτές Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, μετανάστες αναγνώρισαν ως διακινητή τους έναν 17χρονο Νοτιοσουδανό, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές.
Με πληρφορίες από dikastiko.gr