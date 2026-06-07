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Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, εκεί όπου θα ερευνηθούν τα ψηφιακά πειστήρια, τα οποία εντόπισαν στην κατοχή του 37χρονου που είχε εκπαιδευτεί από τη Χαμάς και συνελήφθη στην Κρήτη, συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών ασφαλείας, προκειμένου να ρίξουν φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης και να βεβαιωθούν ότι ο συλληφθείς δεν έχει συνεργούς στη χώρα μας, που μπορούν να δράσουν χωρίς αυτόν.

«Υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι είχε επαφές με άτομα και στην Κύπρο και στη Γερμανία, κάτι όμως που πρέπει να αποδειχθεί. Όσα στοιχεία προκύψουν, θα τα διαβιβάσουμε στους ομολόγους μας» δήλωσε στη HuffPost ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

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Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τη ζυγαριά ακριβείας εργαστηριακού τύπου, αλλά και τον μαγνητικό αναδευτήρα με θερμαινόμενη πλάκα, υλικά τα οποία είχε προμηθευτεί μέσω διαδικτύου ο 37χρονος και τα είχε παραλάβει στο διαμέρισμά του, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να παραδέχθηκε στα στελέχη της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ότι αρχικός στόχος του ήταν να προχωρήσει σε μία βομβιστική επίθεση και είχε ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, με τις αγορές των υλικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι τελικά άλλαξε γνώμη, χωρίς να αποκαλύψει τον λόγο, και δεν ολοκλήρωσε τις υπόλοιπες παραγγελίες.

Οι ελληνικές αρχές έχουν στοιχεία στα χέρια τους, σύμφωνα με τα οποία ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία και το αντικείμενο της εκπαίδευσής του ήταν η κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Όσο περνούν οι ώρες, πάντως, το σενάριο της επίθεσης στο κρουαζιερόπλοιο, που αναμένεται να καταπλεύσει στην Κρήτη την Τρίτη, απομακρύνεται και αυτό, γιατί κανένα από τα υλικά για τον μηχανισμό δεν εντοπίστηκε στο δωμάτιό του, στην Κριτσά Αγίου Νικολάου, όπου εργάζεται ως ηλεκτρολόγος σε πεντάστερο ξενοδοχείο.