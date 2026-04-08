Οι γιατροί του Βενιζέλειου Νοσοκομείου ενημέρωσαν την αστυνομία αφού διαπίστωσαν τραύματα σε μια 63χρονη γυναίκα, αποτέλεσμα επίθεσης από τον αδερφό της.

Η 63χρονη από το Ηράκλειο της Κρήτης δέχτηκε προχθές το βράδυ ακόμη μια επίθεση από τον 57χρονο συγγενή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνος ζητούσε χρήματα από την αδελφή του, όπως συνήθιζε, αλλά εκείνη αρνήθηκε να του δώσει. Τότε άρχισε να τη χτυπά με χαστούκια και κλωτσιές στα πόδια.

Advertisement

Advertisement

Το επόμενο πρωί η γυναίκα ζήτησε ιατρική βοήθεια λόγω πόνου στα χτυπημένα σημεία. Κατά την εξέταση αποκάλυψε στους γιατρούς τα όσα είχε υποστεί, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί το γραφείο κατά της ενδοοικογενειακής βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Ο 57χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στη Δικαιοσύνη, ενώ οι αρχές ερευνούν την υπόθεση.

(Με πληροφορίες από patris.gr)