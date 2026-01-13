Κλιμάκιο εθελοντών από τη Θεσσαλονίκη φτάνει αύριο (14/1) στην Κρήτη για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, σε περιοχή των Χανίων.

Η εθελοντική διασωστική ομάδα Ο.Φ.Κ.Α.Θ. σε συνεργασία με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, ανέλαβαν την υπόθεση του κ. Αλέξιου Τσικόπουλου κατόπιν εντολής της οικογένειας ενω θα προχωρήσουν σε έρευνες με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, 3 Drones, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, καθώς επίσης και 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από την ομάδα της Kyon Osfrisis.

Μαζί τους θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου διαθέτοντας τους Θηροφύλακες και κυνηγούς, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή.

Στην ανακοίνωσή τους μεταξύ άλλων αναφέρουν: «Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Α.Τ. Αποκορώνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας, σε αυτήν την εξαφάνιση που κλείνει σήμερα 38 ημέρες!!!!

Καλούμε τους κάτοικους τις περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί μας ( με απόλυτη εχεμύθεια ) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100.»

Παρά τις συνεχόμενες προσπάθειες αρχών, διασωστών, εθελοντών και της οικογένειας του αγαπητού γιατρού δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του 33χρονου εδώ και 38 ημέρες με τις ελπίδες να σβήνουν.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου ο 33χρονος Αλέξης, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, ζήτησε τηλεφωνικά από τον πατέρα του που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη να πάει στην Κρήτη γιατι όπως του είπε «δεν ήταν καλά». Εκείνος ταξίδεψε άμεσα με το αεροπλάνο αλλά όταν έφτασε στο νησί, τα ίχνη του γιου του είχαν ήδη χαθεί.

Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές και οργανώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άνδρα. Λίγα 24ωρα αργότερα εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Φρε των Χανίων με τις αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, εκδόθηκε και silver alert για τον 33χρονο γιατρό.

Θύμα εξαπάτησης από ιδιωτικό ερευνητή η οικογένεια του 33χρονου

Κατά τη διάρκεια των ερευνών ένας 54χρονος ιδιωτικός ερευνητής πλησίασε την οικογένεια του 33χρονου και τους έπεισε ότι με την μέθοδο της «κβαντικής τεχνολογίας» θα μπορούσε να βρει τον γιο τους.

Αφού απασχόλησε για αρκετές ώρες τόσο την οικογένεια, όσο και τις αρχές διαπιστώθηκε πως ο 54χρονος ήταν απατεώνας και συνελήφθη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών, καθώς και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, με την ποινή να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

(Με πληροφορίες από patris.gr)

