Στο φως έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον 54χρονο που παρουσιαζόταν ως «ερευνητής» με δήθεν γνώσεις κβαντικής τεχνολογίας και ο οποίος φέρεται να εξαπάτησε τους γονείς του 33χρονου γιατρού που αγνοείται εδώ και ημέρες στην Κρήτη, με σκοπό να αποκομίσει οικονομικό όφελος.

Οι ενέργειές του είχαν ως αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Πηγή: patris.gr

Οι Αρχές επικέντρωσαν αρχικά τις έρευνές τους στα σημεία που τους υπεδείκνυε ο 54χρονος, μέχρι που αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για απάτη, όταν είχαν ήδη χαθεί τα κρίσιμα πρώτα 24ωρα.

Ο ίδιος καθοδήγησε αστυνομικούς σε εγκαταλελειμμένο βυρσοδεψείο στα Χανιά, υποστηρίζοντας ότι μέσω ειδικής «τεχνολογίας», βασισμένης – όπως έλεγε – στην κβαντική φυσική και τη δορυφορική παρακολούθηση, είχε εντοπίσει κινήσεις του γιατρού.

Ωστόσο, η συμπεριφορά του προκάλεσε υποψίες σε αυτόπτες μάρτυρες, ενώ ο ίδιος συνέχιζε να υπόσχεται σύντομα θετικές εξελίξεις. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ζήτησε ακόμη και τρίχες του αγνοούμενου από τους γονείς του, προσπαθώντας να τους πείσει ότι είχε τη δυνατότητα να τον εντοπίσει, απαιτώντας φυσικά αμοιβή για τις «υπηρεσίες» του.

