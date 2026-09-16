Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα βρέφος 17 ημερών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η 18χρονη μητέρα του βρέφους ομολόγησε ότι χτύπησε το παιδί της, ενώ εξετάζεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο των Αθηνών για νοσηλεία.

Ο οργανισμός Το Χαμόγελο του Παιδιού αποκάλυψε ότι η 18χρονη είχε ιστορικό κακοποίησης από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Ο οργανισμός υπογράμμισε την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας των παιδιών, τονίζοντας τον κίνδυνο διαιώνισης του κύκλου της βίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο το μόλις 17 ημερών βρέφος από τα Χανιά, που ξυλοκοπήθηκε από την 18χρονη μητέρα του και έχει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Η 18χρονη, θύμα και η ίδια κακοποίησης από την οικογένεια της, στην απολογία της ομολόγησε ότι χτύπησε το αγοράκι της να και αρχικά υποστήριξε πως το βρέφος της τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση του από τα χέρια της, μέσα στο σπίτι τους στα Χανιά.

Advertisement

Advertisement

Αργότερα, ομολόγησε πως το χαστούκισε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτητα και να εξετάζεται η μεταφορά του βρέφους σε Νοσοκομείο των Αθηνών.

«Χαμόγελο του Παιδιού»: Θύμα κακοποίησης από 4 ετών η μητέρα

Πληροφορίες για το ιστορικό της 18χρονης μητέρας φέρνει στο φως το «Χαμόγελο του Παιδιού» που αποκαλύπτει πως ήδη από την ηλικία των τεσσάρων ετών, η σήμερα 18χρονη μητέρα στα Χανιά, είχε βρεθεί στο επίκεντρο αναφορών για κακοποίηση.

Μάλιστα, δίνει το ιστορικό των παρεμβάσεών του και θέτει εκ νέου στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της συνέχειας και της αποτελεσματικότητας της προστασίας των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

«Το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, ”Το Χαμόγελο του Παιδιού” δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.

Το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο.

Σήμερα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο Οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του.

Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας».