Μεγάλη αναστάτωση και ένταση επικρατεί ακόμα στο 60ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη μετά την αιματηρή επίθεση 16χρονης μαθήτριας σε 14χρονη συμμαθήτριά της, εντός του σχολείου, την περασμένη Δευτέρα (15/12), με την 14χρονη να τραυματίζεται στο χέρι και την κοιλιά από μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Ενώ οι πόρτες σήμερα (17/12) ήταν ανοιχτές, μετά την κατάληψη που είχε γίνει στο σχολείο από μαθητές που ζητούσαν από τη Διεύθυνση να απομακρύνει την 16χρονη, οι μαθητές έβαλαν ξανά λουκέτο κλειδώνοντας αυτή τη φορά μέσα τους διευθυντές για να δείξουν την αντίδρασή τους απέναντι στη νεοφερμένη συμμαθήτριά τους, που έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος παιδιών, καθηγητών και γονιών.

Οι διευθυντές φαίνεται να φώναζαν στα παιδιά για να ανοίξουν αλλά οι μαθητές δεν έκαναν βήμα πίσω, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί η αστυνομία για να σπάσει το λουκέτο.

Έξω από το σχολείο περιμένουν μαθητές και καθηγητές, χωρίς να γνωρίζουν το τι θα γίνει στη συνέχεια.

Η 16χρονη μετά την επίθεση με το μαχαίρι, κρατείται στη ΓΑΔΑ και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Κατηγορείται για 2 κακουργήματα: απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία μέσα στο σχολείο.

Η 14χρονη από την άλλη είναι καλά στην υγεία της μετά τα ράμματα που έκανε καθώς φέρει βαθύ τραύμα στο χέρι της και στην κοιλιά.

Το βεβαρυμένο παρελθόν της ανήλικης

Η 16χρονη είχε μεταφερθεί την προηγούμενη εβδομάδα στο σχολείο της Κυψέλης μετά από ανάλογο περιστατικό σε άλλο σχολείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ανήλικη επιτίθεντο συχνά σε συμμαθητές της, έβριζε καθηγητές και έβαζε φωτιά σε κάδους.

Η μητέρα της 16χρονης που μαχαίρωσε την συμμαθήτριά της, μιλώντας στο Live News, δήλωσε πως είναι αδύνατον να παρακολουθεί όλη την ώρα τις κινήσεις της κόρης της.

Τον περασμένο Ιούλιο, η 16χρονη είχε επιτεθεί και πάλι σε 16χρονη συμμαθήτριά της στην περιοχή του Γκύζη και την είχε τραυματίσει με μαχαίρι στην πλάτη ενώ τον Οκτώβριο είχε συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα σε συμπλοκή ανηλίκων, και πάλι με μαχαίρι 18 εκατοστών.