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Ο κατηγορούμενος εισέβαλε στο σπίτι παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα και τραυμάτισε σοβαρά τα δύο θύματα με μαχαίρι, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα ανήλικα παιδιά τους.

Κατά την απολογία του, ο δράστης επικαλέστηκε προβλήματα κατάθλιψης και κατανάλωση αλκοόλ, αρνούμενος ωστόσο ότι είχε προσχεδιάσει την επίθεση κατά των θυμάτων.

Η παθούσα είχε καταγγείλει τον 32χρονο πέντε φορές για ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά από προηγούμενη σύλληψη.

Οι αρχές διερευνούν το ιστορικό της υπόθεσης, καθώς η γυναίκα διέθετε panic button το οποίο δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

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Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 32χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύζυγό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο, καθώς μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του επικαλέστηκε για ακόμη μία φορά τα προβλήματα κατάθλιψης που αντιμετωπίζει, ενώ φέρεται να υποστήριξε ότι πριν από την επίθεση είχε πάρει χάπια και είχε καταναλώσει αλκοόλ.

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Μιλώντας για τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του, φέρεται να είπε στον ανακριτή: «Πριν από περίπου έναν χρόνο με έδιωξαν από το σπίτι που είχα φτιάξει με δικά μου χρήματα. Ένιωσα προδομένος. Έβλεπα πολύ καιρό να μένει άλλος άνδρας στο σπίτι μου, μαζί με τα παιδιά μου και να κοιμάται στο κρεβάτι μου».

Ο 32χρονος φέρεται, πάντως, να αρνήθηκε ότι πήγε στο συγκεκριμένο σημείο έχοντας προσχεδιάσει την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σκοπό να επιτεθεί στην πρώην σύζυγο και στον σύντροφό της.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και με τέσσερα πλημμελήματα.

Το χρονικό της επίθεσης

Το σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 2 και 3 ετών. Ο δράστης, ο οποίος γνώριζε καλά το σπίτι καθώς έμενε παλαιότερα εκεί, φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις του θύματος τις προηγούμενες ημέρες. Χρησιμοποιώντας μια σκάλα, σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου και αφού έσπασε την τζαμαρία της μπαλκονόπορτας με βαριοπούλα, εισέβαλε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Αν και είχε πάνω του δύο μαχαίρια, έτρεξε αρχικά στην κουζίνα, άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο και επιτέθηκε στον 33χρονο, τραυματίζοντάς τον στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα. Όταν η γυναίκα μπήκε μπροστά φωνάζοντας για βοήθεια προκειμένου να τον σώσει, ο δράστης της επιτέθηκε και τη μαχαίρωσε στην πλάτη και στον πνεύμονα.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, με τον 33χρονο να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και τη γυναίκα, μετά από χειρουργική επέμβαση, να διακομίζεται στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

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Οι καταγγελίες της πρώην συντρόφου

Όπως αποκαλύφθηκε, ο 32χρονος ήταν παλιός γνώριμος των Αρχών, καθώς η παθούσα τον είχε καταγγείλει πέντε φορές από τα τέλη Νοεμβρίου του 2025 έως τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026 για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και παραβίαση διατροφής. Μετά την τελευταία σύλληψή του τον Σεπτέμβριο, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους που περιελάμβαναν απαγόρευση προσέγγισης της οικίας, ενώ στη γυναίκα είχε χορηγηθεί Panic Button το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει.

Η Ελληνική Αστυνομία διευκρίνισε ότι είχαν ληφθεί πρόσθετα μέτρα προστασίας με περιπολίες και φύλαξη κατόπιν αιτήματος, την ώρα που οι γείτονες περιγράφουν ένα μακροχρόνιο κλίμα τρόμου και απειλών με επαναλαμβανόμενους καβγάδες και παρακολουθήσεις.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον πλήρως στα χέρια της δικαιοσύνης, η οποία διερευνά το σύνολο του ιστορικού και των προηγούμενων καταγγελιών.

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Πηγή: Dikastiko.gr