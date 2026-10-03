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Ο 33χρονος σύντροφος της γυναίκας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, έχοντας δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα στην προσπάθειά του να την προστατεύσει από τον δράστη.

Η 32χρονη γυναίκα τραυματίστηκε κατά την καταδίωξη από τον δράστη, ωστόσο νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο εκτός κινδύνου, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και δύο μικρά παιδιά.

Ο δράστης συνελήφθη και ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 33χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στην αιματηρή επίθεση στο Λαύριο, όταν ο πρώην σύντροφος της 32χρονης εισέβαλε στο σπίτι και επιτέθηκε με μαχαίρι και στους δύο.

Ο 33χρονος φέρεται να μπήκε μπροστά για να προστατεύσει τη σύντροφό του, με αποτέλεσμα να δεχθεί σοβαρά χτυπήματα. Η μητέρα του μιλά για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια και χαρακτηρίζει τον γιο της «ήρωα» για την προσπάθειά του να τη σώσει.

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Το χρονικό της υπόθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, όταν ο δράστης φέρεται να κατάφερε να φτάσει στο σπίτι της πρώην συντρόφου του χρησιμοποιώντας μία σκάλα που εντόπισε στην αυλή γειτονικού σπιτιού.

Στη συνέχεια, φέρεται να έσπασε την πόρτα με βαριοπούλα και να εισέβαλε στο εσωτερικό, κρατώντας μαχαίρι.

Ο 33χρονος προσπάθησε να προστατεύσει την 32χρονη, με αποτέλεσμα να δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα. Η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί από το σπίτι, όμως ο δράστης φέρεται να την καταδίωξε και να την τραυμάτισε ξανά. Την ίδια στιγμή, μέσα στην κατοικία βρίσκονταν και τα δύο μικρά παιδιά, ηλικίας δύο και ενός ετών.

Ο 32χρονος Ρουμάνος που μαχαίρωσε άγρια την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος Ρουμάνος εμφανίστηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

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Ο δράστης, σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας, σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου από γειτονικό σπίτι, έσπασε με βαριοπούλα μια αλουμινένια πόρτα με τζάμι, κουζίνας, μπήκε μέσα με ένα στιλέτο και επιτέθηκε σε αυτήν και τον νυν σύντροφό της.

Η 32χρονη νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο εκτός κινδύνου.

Λαύριο: Μητέρα 33χρονου -«Δεν είναι καλά, είναι στην εντατική»

«Δεν είναι καλά το παιδί, δεν είναι καλά. Είναι στην εντατική. Το πάνε τώρα, δεν είναι καλά. Ήταν σε πολύ δύσκολο χειρουργείο. Τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Με την Κ… το ξέρω πως το παιδί μου είχε σχέση. Το παιδί μου είναι μικροβιολόγος, έχει κάνει master στην Ολλανδία τόσα χρόνια.

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Ένα χρόνο έχει που έχει έρθει στην Ελλάδα. Μόλις γνώρισε την κοπέλα αυτή και μάλλον έγινε ήρωας και βγήκε μπροστά. Τι να πω; Είναι ήρωας, πολύ καλό παιδί. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι αυτό το παιδί. Η Κ… μιλάει, ο γιος μου δεν είναι καλά. Είναι δύσκολη κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά.