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Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο «φως» για το νέο σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, όπου ο πρώην σύζυγος 32χρονης μπούκαρε μέσα στο σπίτι της και μαχαίρωσε την ίδια και τον σύντροφό της, ενώ τα δύο μικρά παιδιά τους κοιμόντουσαν στο δίπλα δωμάτιο.

Η 32χρονη γυναίκα και ο 33χρονος σύντροφός της νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η γυναίκα έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό.

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Γείτονες της περιοχής περιέγραψαν στο ΕΡΤnews, μια κατάσταση έντασης που φέρεται να είχε διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως αναφέρεται, τον τελευταίο χρόνο, πριν ο 32χρονος φύγει από το σπίτι, οι γείτονες άκουγαν συχνά φωνές και καβγάδες.

Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας έβγαινε στο μπαλκόνι και απειλούσε την πρώην σύντροφό του, λέγοντάς της, μεταξύ άλλων, «θα σου λιώσω το κεφάλι».

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποδίδονται σε μαρτυρίες και πληροφορίες και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Τον κατήγγειλε άλλες 5 φορές

Από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει πέντε φορές τον πρώην σύντροφό της στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί panic button και της είχε προταθεί από την Αστυνομία να μεταφερθεί σε δομή ωστόσο είχε αρνηθεί.

Τέλος, σημειώνεται ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 ο 32χρονος είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην κατοχή του είχαν βρεθεί εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μία ράβδος.