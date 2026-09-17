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Η 26χρονη απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2025, λίγες ώρες αφότου έλαβε εξιτήριο από νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου είχε μεταφερθεί με συμπτώματα λοίμωξης μετά από τσίμπημα εντόμου.

Οι γονείς της καταγγέλλουν καθυστερήσεις στη διαλεύκανση της υπόθεσης και εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και μικροβιολογικών εξετάσεων.

Η οικογένεια εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη, διερευνώντας το ενδεχόμενο ιατρικής αμέλειας κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της κόρης τους.

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Ένα χρόνο μετά τον ξαφνικό θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού, η οικογένεια αναζητά απαντήσεις για την ακριβή αιτία θανάτου της κορής της, ενώ οι ιατροδικαστικές έρευνες συνεχίζονται.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η Μαρίσσα Λαιμού, γενημμένη και μεγαλωμένη στο Λονδίνο και γόνος εφοπλιστικής οιγογένειας, ζούσε μαζί με την οικογένεια της στο στο Νάιτσμπριτζ. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 αισθάνθηκε αδιαθεσία, μόλις δύο μέρες από όταν την είχε τσιμπήσει έντομο. Εμφάνισε έντονο κνησμό, ζάλη, υψηλό πυρετό και άλλα συμπτώματα που παρέπεμπαν σε λοίμωξη, με την κατάστασή της να επιδεινώνεται αισθητά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Σύμφωνα με την οικογένειά της, η Μαρίσσα είχε καλέσει ασθενοφόρο, έχοντας καταγράψει πυρετό 39,1°C. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Daily Mail, επέλεξε τελικά να παραμείνει στο σπίτι και να απευθυνθεί ξανά σε γιατρό την επόμενη ημέρα, εφόσον η κατάστασή της δεν βελτιωνόταν. Η υγεία της, όμως, παρουσίασε περαιτέρω επιδείνωση.

Το πρωί της 10ης Σεπτεμβρίου μετέβη μόνη της στο Leaders in Oncology Care (LOC), ένα μέρος που γνώριζε και στο οποίο ένιωθε ασφάλεια, καθώς εκεί είχε προηγουμένως υποβληθεί σε χημειοθεραπεία για καρκίνο του μαστού.

Εκεί οι γιατροί της έκαναν αιματολογικές εξετάσεις και της χορήγησαν ενδοφλέβια αντιβιοτικά, καθώς και αντιισταμινική αγωγή. Κρίνοντας ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή, κάλεσαν ασθενοφόρο ώστε να μεταφερθεί στο University College London Hospital (UCLH).

Family of Greek heiress, 30, who died from 'toxic insect bite' after being discharged from London hospital condemn 'outrageous' wait for answers a year after her death https://t.co/m1o0UmbdrE — Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2026

Στο νοσοκομείο και η επιστροφή στο σπίτι

Στο UCLH, σύμφωνα με όσα αναφέρει η οικογένεια, η Μαρίσσα υποβλήθηκε σε επιπλέον αιματολογικές εξετάσεις. Οι δικοί της άνθρωποι υποστηρίζουν ότι την εξέτασαν ειδικευόμενοι γιατροί και όχι γιατρός του NHS, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε πως δεν ήταν απαραίτητη η παραμονή της στο νοσοκομείο.

Η ίδια, ωστόσο, φέρεται να εξακολουθούσε να αισθάνεται πολύ άσχημα. Σε ένα από τα τελευταία μηνύματα που έστειλε σε φίλο της έγραψε: «Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται».

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Όπως αναφέρει η οικογένεια, η Μαρίσσα πήρε εξιτήριο περίπου στις 18:30 και επέστρεψε στην κατοικία της γύρω στις 20:00. Εκεί πήρε τα αντιβιοτικά που της είχαν συνταγογραφηθεί για να συνεχίσει τη θεραπεία στο σπίτι και πήγε για ύπνο. Σύμφωνα με τους γονείς της, εξακολουθούσε να βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση και δυσκολευόταν ακόμη και να φάει.

Το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, 11 Σεπτεμβρίου, η οικιακή βοηθός βρήκε τη Μαρίσσα χωρίς τις αισθήσεις της στο κρεβάτι της. Η οικογένειά της πληροφορήθηκε τον θάνατό της ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό και επέστρεψε άμεσα στο Λονδίνο.

«Έναν χρόνο μετά δεν ξέρουμε από τι πέθανε»

Οι γονείς της, Μπέσσυ και Διαμαντής Λαιμός, αναφέρουν ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη στην κόρη τους, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν λάβει τις απαντήσεις που αναζητούν.

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Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η πρώτη ενημέρωση που έλαβε έκανε λόγο για «τοξική επίδραση δηλητηρίου», η οποία φέρεται να συνδεόταν με ζώο ή τσίμπημα εντόμου. Παρά το γεγονός ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τον θάνατο της Μαρίσσας, οι γονείς της λένε ότι δεν έχουν ενημερωθεί για επίσημα προσδιορισμένη αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η νεκροψία-νεκροτομή έγινε σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της, με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι διαδικασίες για την κηδεία και την ταφή της στην Αθήνα.

Έπειτα από περίπου έναν χρόνο αναμονής για τα σχετικά αποτελέσματα, η οικογένεια ενημερώθηκε ότι δεν ήταν δυνατό να εξακριβωθεί η αιτία θανάτου. Παράλληλα, υποστηρίζει πως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που υπέβαλαν οι δικηγόροι της, δεν έχει λάβει αντίγραφο των αποτελεσμάτων.

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Οι γονείς της αναφέρουν ακόμη ότι αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τους ίδιους, ολοκληρώθηκαν στις 25 Ιουνίου 2026.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει ενημερώσει την οικογένεια ότι απομένουν να γίνουν μικροβιολογικές εξετάσεις και πως χρειάζεται η συνδρομή ειδικού για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ο ιατροδικαστής θα κρίνει αν συντρέχει λόγος να πραγματοποιηθεί επίσημη έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Σε απόγνωση οι γονείς της ένα χρόνο μετά

Μιλώντας στη Daily Mail, η μητέρα της Μαρίσσας μίλησε για την αγανάκτηση και την απόγνωσή της σχετικά με τον χρόνο που έχει χρειαστεί για να δοθούν απαντήσεις γύρω από τον θάνατο της κόρης της.

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«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Είναι σπαρακτικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 και κανείς δεν μπορεί να μας πει πώς πέθανε η κόρη μας, όταν είχε νοσηλευτεί λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της», είπε.

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«Δεν θα ησυχάσουμε ποτέ αν δεν μάθουμε την αιτία του θανάτου της και ποιος ευθύνεται για αυτό το τραγικό αποτέλεσμα».

Η μητέρα της Μαρίσσας ανέφερε ακόμη ότι η οικογένεια εξακολουθεί να μην έχει σαφή εικόνα για όσα συνέβησαν και ζήτησε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αντίστοιχες υποθέσεις.

«Ο σύζυγός μου ελπίζει ότι άλλοι άνθρωποι όπως η Μαρίσσα μπορούν να σωθούν. Αλλά εγώ έχασα το παιδί μου. Μπορώ να τη φέρω πίσω; Όχι. Και ακόμη περιμένουμε».

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Παράλληλα, η οικογένεια έχει γνωστοποιήσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας πιθανή ιατρική αμέλεια.

Ποια ήταν η Μαρίσσα Λαιμού

Η Μαρίσσα Λαιμού, είχε χαράξει τη δική της επαγγελματική πορεία, με μεγάλο της πάθος το θέατρο. Σπούδασε μουσικό θέατρο στη Νέα Υόρκη και την Αριζόνα και λίγο πριν από τον θάνατό της είχε πρωταγωνιστήσει ως Ιουλιέτα, ενώ ετοίμαζε τη σκηνοθεσία του «Oliver!».

Τον Απρίλιο του 2023 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία. Μετά την επέμβαση νοσηλεύτηκε στην εντατική, έχοντας εμφανίσει HLH. Η οικογένειά της αναφέρει ότι κατάφερε να ξεπεράσει την περιπέτεια και να επιστρέψει στα όνειρά της. Η μητέρα της δήλωσε: «Είχε μια ολόκληρη ζωή μπροστά της. Είχε τόσα πολλά ακόμη να προσφέρει. Και θα έπρεπε να βρίσκεται ακόμη εδώ».

Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μνημόσυνο για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατό της.