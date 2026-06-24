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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αττικόν, όταν ένας 90χρονος άνδρας επιχείρησε να επισκεφθεί τη Μάρω Κοντού, έχοντας στην κατοχή του μία γλάστρα και ένα κουτί μέσα στο οποίο βρέθηκε μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος προσήλθε στην είσοδο του νοσοκομείου και ανέφερε στον υπεύθυνο ασφαλείας ότι είναι συγγενικό πρόσωπο της ηθοποιού και επιθυμεί να τη δει στο δωμάτιό της.

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Η συμπεριφορά του, ωστόσο, κίνησε τις υποψίες του προσωπικού ασφαλείας, το οποίο προχώρησε σε έλεγχο των αντικειμένων που έφερε μαζί του. Κατά την εξέταση του κουτιού, διαπιστώθηκε ότι περιείχε ένα μαχαίρι, γεγονός που σήμανε άμεσα συναγερμό.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας ενημέρωσε αμέσως την Ελληνική Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 90χρονου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του ηλικιωμένου ούτε εάν υπήρχε πραγματική συγγενική σχέση με τη γνωστή ηθοποιό. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ χάρη στην άμεση κινητοποίηση του προσωπικού ασφαλείας αποτράπηκε οποιοδήποτε ενδεχόμενο περιστατικό εντός του νοσοκομείου.