Κρύο και παγετός και αναμένεται να επικρατήσουν τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τον μετεωρόλογο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο οποίος προειδοποιεί και για ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα.

Ο μετεωρολόγος του OPEN τονίζει, ωστόσο, πως η κακοκαιρία -που έρχεται από τη βόρεια-βορειοδυτική Αφρική θα ξεκινήσει από το Σάββατο- δεν θα έχει την ένταση που δημιούργησε τα σημαντικά προβλήματα στο Μαρόκο, όπου είχαν έντονες πλημμύρες με 37 νεκρούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, ανοίγει ο δρόμος για να κινηθούν αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά ανατολικότερα. Αυτή η κακοκαιρία θα αρχίσει να κινείται και πιο ανατολικά στην Αφρική, να εισχωρεί στη βόρεια Αφρική, και θα αρχίσει να επεκτείνεται σιγά σιγά και στη χώρα μας με διαφορετικά όμως χαρακτηριστικά, διότι θα αλληλεπιδράσει με άλλες επιφάνειες. Συγκεκριμένα, θα αλληλεπιδράσει με πιο ξηρή επιφάνεια στη βόρεια Αφρική και στη συνέχεια θα περάσει προς την κεντρική μεσόγειο όπου θα πάρει και πάλι υγρασία και θα τροποποιηθεί.

Μέχρι τώρα πάντως, ο «Ωμέγα Εμποδιστής» καλά κρατεί στη χώρα μας, με τα κυριότερα χαρακτηριστικά μέχρι και την Παρασκευή (19/12) να είναι οι πυκνές ομίχλες κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αλλά γενικότερα ο ήπιος καιρός, οπότε δεν περιμένουμε αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Για σήμερα, Τρίτη (16/12) θα κυριαρχήσουν οι συννεφιές προς την πλευρά του Αιγαίου μιας και θα επιμείνει το βοριαδάκι προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, άρα οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια, από το ύψος περίπου του Βόλου και πιο ανατολικά, από το ύψος της οροσειράς της Πίνδου και πιο νότια. Σε αυτή την έκταση, ανατολικότερα δηλαδή της οροσειράς της Πίνδου και νοτιότερα από τη Μαγνησία θα συναντάμε κατά τόπους συννεφιές χωρίς βέβαια οι συννεφιές αυτές να προβληματίζουν. Αργότερα, θα δούμε και κάποιες αραιές συννεφιές να αναπτύσσονται και από το Ιόνιο, προς το Αιγαίο.

Αλλαγή σκηνικού από το Σάββατο

Αλλάζει ο καιρός από το Σάββατο, και έτσι θα πάμε όχι μόνο μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και προς το τέλος του χρόνου, καθώς από το Σάββατο και στη συνέχεια μέχρι την αλλαγή της χρονιά, θα μας συνοδεύουν αρκετές κακοκαιρίες, με βροχές και καταιγίδες καθώς και μια πιο ψυχρή αέρια μάζα, ενώ υπάρχουν πιθανότητες να δούμε ακόμη και χιόνια.