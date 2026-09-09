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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Πειραιά, καθώς μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε επαγγελματικό χώρο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 02:00 σε κτίριο στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, με τις φλόγες να παίρνουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Περίπου στις 04:20 η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, έπειτα από μια δύσκολη επιχείρηση κατάσβεσης.

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Οι φλόγες προκάλεσαν ολοκληρωτική καταστροφή του επαγγελματικού χώρου, όπου στεγάζονταν παλαιοπωλείο και κατάστημα με υφάσματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ιδιαίτερη μάχη προκειμένου η πυρκαγιά να μην επεκταθεί στα γειτονικά κτίρια, καθώς οι φλόγες έφτασαν μέχρι την παρακείμενη πολυκατοικία.

Για προληπτικούς λόγους, η πολυκατοικία εκκενώθηκε, ενώ οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο τμήμα της περιοχής και ήταν ορατοί από αρκετά σημεία του Πειραιά.

Στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ στην κατάσβεση χρησιμοποιήθηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σημαντική ήταν και η συνδρομή υδροφόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία προχώρησε σε αποκλεισμό της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, εφαρμόζοντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.