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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ένα τρίχρονο κοριτσάκι που παρασύρθηκε απο αυτοκίνητο σε καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να αποκαλύπτει ότι είχε ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις παραμέλησης και εγκατάλειψης ανηλίκων.

Αυτοκίνητο παρέσυρε 3χρονη στο Μενίδι

Υπενθυμίζεται ότι το συυμβάν έγινε γύρω στις 20:00, σε καταυλισμό Ρομά στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας, όταν ένα αυτοκίνητο τραυμάτισε το παιδάκι, την ώρα που ο οδηγός του προσπαθούσε να ξεπαρκάρει.

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Η 3χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσειο και στη συνέχεια στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου και δίνει μάχη για τη ζωή της. Οι αστυνομικοί αναζητούν τους γονείς του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο μέρες μετά το ατύχημα, δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό έφερε εκ νέου στο προσκήνιο την προβληματική διαβίωση ανηλίκων σε καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να αναφέρει ότι το Σεπτέμβριο του 2024 είχε δεχτεί ανώνυμη αναφορά για παραμέληση παιδιών από τους γονείς τους. Ειδικότερα, τα παιδιά φέρονται να έτρωγαν από κάδους και να βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση, ενώ υπήρχε και ισχυρισμός για σωματική κακοποίηση από τους γονείς τους.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» υποστηρίζει ότι είχε ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές και πως αν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, παρόμοια περιστατικά ενδεχομένως να είχαν αποφευχθεί.

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν σε ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι και δίνει μάχη για τη ζωή του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

📌 Στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε ανώνυμη αναφορά, βάσει της οποίας σε καταυλισμό Ρομά στις Αχαρνές, γονείς παραμελούσαν τα παιδιά τους. Τα παιδιά έτρωγαν από τους κάδους και βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με την αναφορά, ένα από τα παιδιά δεχόταν και σωματική κακοποίηση.

🚨 Η αναφορά αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά κρίσιμη και προωθήθηκε άμεσα στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056.

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Σήμερα, 2,5 χρόνια μετά από την αναφορά, για πολλοστή φορά η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται… αυτή τη φορά για ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παλεύει για τη ζωή του.

💔 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σημειώνει ότι πιθανά όλα θα είχαν αποφευχθεί, αν η 3χρονη και τα αδέρφια της είχαν λάβει την προστασία που είχαν ανάγκη και ήταν επιβεβλημένη, από τους αρμόδιους φορείς, κατά τη χρονική περίοδο που έγινε η παραπάνω αναφορά.

🤝 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι σε επικοινωνία με τους συναρμόδιους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Νοσοκομείο), έχοντας από την πρώτη στιγμή εκφράσει την πρόθεση να στηρίξει την 3χρονη μικρούλα και την οικογένειά της.

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📞 Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056

Δίπλα σε κάθε παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο.