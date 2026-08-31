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Για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών συνελήφθη ένας 60χρονος στη Μεσσηνία, καθώς φέρεται να ευθύνεται για την πρόκληση δύο ακόμη πυρκαγιών, παρά το γεγονός ότι μετά την πρώτη του σύλληψη για δύο αντίστοιχα περιστατικά είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, ο 60χρονος φέρεται την Κυριακή 30 Αυγούστου να έβαλε δύο φωτιές σε ξηρά χόρτα σε διαφορετικά σημεία της Μεσσήνης. Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 16:00 και η δεύτερη στις 17:40, ενώ, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιήθηκε γυμνή φλόγα.

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Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, το οποίο έφτασε στην ταυτοποίηση του 60χρονου ως φερόμενου υπαίτιου. Ακολούθησε η σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο ίδιος είχε βρεθεί ξανά στα χέρια των Αρχών στις 27 Αυγούστου, όταν συνελήφθη για δύο πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στις 26 και 27 Αυγούστου. Μετά την απολογία του, είχε αφεθεί ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

Με τα νέα περιστατικά, στον 60χρονο αποδίδεται πλέον η πρόκληση συνολικά τεσσάρων πυρκαγιών μέσα σε διάστημα πέντε ημερών. Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας.