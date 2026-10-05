Συναγερμός σήμανε στις αρχές για φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10) στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες με 12 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.
Εξαιτίας της πυρκαγιάς, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Μιλίτσας, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη.