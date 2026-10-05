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Συναγερμός σήμανε στις αρχές για φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10) στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες με 12 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 39 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 5, 2026

Εξαιτίας της πυρκαγιάς, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Μιλίτσας, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area of #Militsa of the regional unit of #Messinia



‼️ Stay alert & follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 5, 2026