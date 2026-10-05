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Βελτιωμένη αυτή την ώρα είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα, περίπου στις 11:30 το πρωί, σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλίτσα Μεσσηνίας.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς, συνελήφθη ένας 70χρονος, ο οποίος εκτελούσε εργασίες με αγροτικό μηχάνημα και συγκεκριμένα καταστροφέα. Ο 70χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ αναμένεται να του επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο.

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Νέα πυρκαγιά στον Αυλώνα

Νωρίτερα σήμερα, το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου εκδηλώθηκε και νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί μήνυμα μέσω του 112.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στον Αυλώνα περίπου στις 16:00. Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη τύπου PZL για την αεροπυρόσβεση.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Τριφυλίας με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.