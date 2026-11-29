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Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια της Γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας, με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα ωράρια λειτουργίας των σταθμών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος και Σεπόλια θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους στις 21:40, δηλαδή δυόμιση ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

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Τα τελευταία δρομολόγια του Μετρό πριν από το κλείσιμο των σταθμών

Οι τελευταίοι συρμοί που θα αναχωρούν από τους επηρεαζόμενους σταθμούς, καθώς και οι αντίστοιχες αναχωρήσεις από άλλους σταθμούς της Γραμμής 2, διαμορφώνονται ως εξής:

Προς Ελληνικό:

Από Ανθούπολη στις 21:36.

Από Περιστέρι στις 21:37.

Από Άγιο Αντώνιο στις 21:38.

Από Σεπόλια στις 21:40.

Προς Ανθούπολη:

Από Ελληνικό στις 21:22.

Από Σύνταγμα στις 21:40.

Από Σεπόλια στις 21:49.

Από Άγιο Αντώνιο στις 21:52.

Από Περιστέρι στις 21:53.

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26 για την εξυπηρέτηση των επιβατών

Για την κάλυψη των αναγκών του επιβατικού κοινού κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)».

Η γραμμή θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, συνδέοντας τους σταθμούς Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος, Σεπόλια, Μεταξουργείο και Ομόνοια.

Ωστόσο, το προσωρινό λεωφορείο δεν θα διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια, Αττική και Σταθμό Λαρίσης.

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Η κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ26 θα πραγματοποιεί τις ακόλουθες στάσεις, κατά τη διαδρομή της από την Ομόνοια προς την Ανθούπολη και την επιστροφή:

ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ: Προσωρινή αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου. ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ: Προσωρινή στάση στην Πλατεία Καραϊσκάκη, μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως. ΚΑΔΜΟΥ: Υφιστάμενη στάση επί της Λεωφόρου Λένορμαν. ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Υφιστάμενη στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Υφιστάμενη στάση επί της Λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη. ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ: Υφιστάμενη στάση επί της οδού Αναπαύσεως. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Υφιστάμενη στάση επί της Λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη, κατά την επιστροφή. ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Υφιστάμενη στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου. ΚΑΔΜΟΥ: Υφιστάμενη στάση επί της Λεωφόρου Λένορμαν. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ: Υφιστάμενη στάση επί της οδού Αχιλλέως. ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ: Προσωρινή αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου.

Τι αναφέρει η ΣΤΑΣΥ για τις εργασίες

Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι αντιλαμβάνεται την αναστάτωση που προκαλούν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους επιβάτες, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως τα μέτρα είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της, οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων των επιβατών.

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