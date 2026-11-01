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Την ύπαρξη του σημειώματος που φέρεται να άφησε στο σπίτι του ο ιδιοκτήτης των φούρνων «Χωριάτικο» Άγγελος Γιαννακόπουλος με αποδέκτες τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, επιβεβαίωσε ο συνήγορός του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Πρόκειται για το σημείωμα με τη φράση «Θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια όταν φύγει ο Χρυσοχοΐδης», το οποίο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος, ο εντολέας του παραδέχτηκε ότι είχε γράψει.

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«Είναι αλήθεια. Το διάβασα στο Πρώτο Θέμα και τον ρώτησα αν ισχύει. Τα έχασε εκείνη τη στιγμή και, αφού σκέφτηκε, μου είπε “ναι, το έχω γράψει”. Μου παραδέχτηκε ότι υπάρχει αυτή η εγγραφή», ανέφερε ο κ. Δημητρακόπουλος, περιγράφοντας τη συνομιλία που είχε με τον επιχειρηματία.

Όπως εξήγησε, στη συνέχεια τον ρώτησε για ποιον λόγο είχε αναφερθεί στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, ο Γιαννακόπουλος θεωρεί τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έναν υπουργό άτεγκτο, απροσπέλαστο και έντιμο, ο οποίος όμως τον έχει στοχοποιήσει και γι’ αυτό θέλει να φύγει.

Αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους ο εντολέας του άφησε το σημείωμα στο σπίτι του, ο κ. Δημητρακόπουλος, μιλώντας στο MEGA εκτίμησε ότι ενδεχομένως ήθελε, σε περίπτωση σύλληψής του, να υπάρχει και ένα δικό του μήνυμα προς τις Αρχές.

«Πιστεύω ότι το άφησε, γιατί λέει και άλλα, ώστε, αν ποτέ υπάρξει σύλληψη, να υπάρχει και κάτι δικό του», σημείωσε.

Ερωτηθείς, τέλος, αν επρόκειτο για επιπόλαιη ενέργεια, ο δικηγόρος απάντησε χαρακτηριστικά: «Επιπόλαιη ενέργεια».