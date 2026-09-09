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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στη Νέα Μάκρη, όταν ένα αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό φαρμακείου, αφού προηγουμένως διέλυσε την τζαμαρία του καταστήματος. Το όχημα σταμάτησε λίγα μέτρα από το ταμείο, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:40 το πρωί. Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ERTnews καταγράφεται καρέ-καρέ η πορεία του αυτοκινήτου. Αρχικά κινείται με χαμηλή ταχύτητα, στη συνέχεια παίρνει ανοιχτά τη στροφή και ανεβαίνει στη ράμπα που οδηγεί στο φαρμακείο.

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Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα επιταχύνει απότομα, διαπερνά τη βιτρίνα και εισέρχεται στο εσωτερικό του καταστήματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η οδηγός προσπάθησε να φρενάρει, όμως φέρεται να πάτησε κατά λάθος το γκάζι. Η σύγκρουση προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στο εσωτερικό του φαρμακείου: ράφια ανατράπηκαν, προϊόντα έπεσαν και διασκορπίστηκαν στο πάτωμα, ενώ θραύσματα γυαλιού εκτοξεύθηκαν σε ολόκληρο τον χώρο.

Την ώρα που σημειώθηκε το ατύχημα, στο φαρμακείο βρίσκονταν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, η κόρη της, μία εργαζόμενη και μία πελάτισσα.

Παρά την ένταση της πρόσκρουσης και τις μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν, δεν υπήρξε τραυματισμός. Και οι τέσσερις γυναίκες βρίσκονταν σε σημεία που δεν ήταν κοντά στα ράφια ούτε στην πορεία που ακολούθησε το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσουν από τη σύγκρουση.

Το φαρμακείο παρέμεινε κλειστό την Τετάρτη, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες για την απομάκρυνση των σπασμένων τζαμιών, αλλά και για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η εισβολή του οχήματος στο κατάστημα.