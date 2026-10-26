Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τραγωδία στη Νέα Πέραμο. Ένας άνδρας ηλικίας 59 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φανοποιείο στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά λίγα λεπτά μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας (26.10.2026).

Το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό με τη φωτιά σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο επί της οδού Μικράς Ασίας.

Advertisement
Advertisement

Κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων.

Λίγο πριν φτάσουν οι πυροσβέστες, ανασύρθηκε ένας 59χρονος χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.