Τραγωδία στη Νέα Πέραμο. Ένας άνδρας ηλικίας 59 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φανοποιείο στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά λίγα λεπτά μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας (26.10.2026).
Το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό με τη φωτιά σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο επί της οδού Μικράς Ασίας.
Κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων.
Λίγο πριν φτάσουν οι πυροσβέστες, ανασύρθηκε ένας 59χρονος χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.