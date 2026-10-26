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Τραγωδία στη Νέα Πέραμο. Ένας άνδρας ηλικίας 59 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φανοποιείο στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά λίγα λεπτά μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας (26.10.2026).

Το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό με τη φωτιά σε φανοποιείο στη Νέα Πέραμο επί της οδού Μικράς Ασίας.

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Κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας πριν την άφιξη της πυροσβεστικής εξόδου έπειτα από #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο φανοποιείου και έχει κατασβεσθεί, στη Νέα Πέραμο του δήμου Μεγαρέων Αττικής. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. October 26, 2026

Λίγο πριν φτάσουν οι πυροσβέστες, ανασύρθηκε ένας 59χρονος χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.