Σοκ προκαλούν τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός σε προχωρημένη αποσύνθεση, σε ρέμα, στη Νέα Πέραμο.

Ο άτυχος νεαρός που εντοπίστηκε νεκρός από περιπατητητή σε δύσβατο σημείο στην περιοχή της Αγίας Τριάδος, φαίνεται πως είχε χάσει τη ζωή του την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία και βρέθηκε – γεγονός που φανερώνει ότι ο επιχειρηματίας με καταγωγή από την Κρήτη παρέμεινε στα χέρια των απαγωγέων του έξι ημέρες, προτού εκτελεστεί πισώπλατα με 10 σφαίρες.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι ο 27χρονος που είχε απαχθεί από αγνώστους έξω από το σπίτι στο οποίο διέμενε στην Ελευσίνα, είχε δεχθεί 10 σφαίρες, εκ των οποίων μία στο κεφάλι και μία στην πλάτη, κάτι που δείχνει ότι ενδεχομένως προσπάθησε να διαφύγει και οι δράστες τον πυροβόλησαν πισώπλατα.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια της απαγωγής και της δολοφονίας. Όπως έχει γίνει γνωστό ο νεκρός άνδρας προέρχονταν από εύπορη οικογένεια, αλλά οι δράστες δεν επικοινώνησαν σε αυτό το διάστημα των έξι ημερών με τους συγγενείς του για να ζητήσουν λύτρα.

Το ερώτημα είναι πού τον κρατούσαν οι απαγωγείς όλο αυτό το διάστημα, πριν τον μεταφέρουν ζωντανό ή νεκρό στο απόμερο σημείο, στη Νέα Πέραμο, όπου εντοπίστηκε τυχαία.

Οι αρχές αναζητούν μαρτυρίες ενώ οι έρευνες στρέφονται ακόμη στο επιχειρηματικό περιβάλλον του θύματος με ένα από τα επικρατέστερα σενάρια να είναι ότι κάτι πήγε στραβά σε μια απόπειρα εκφοβισμού από κάποιον συνεργάτη ή ανταγωνιστή.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι σχέσεις που διατηρούσε ο 27χρονος με έναν 59χρονο επιχειρηματία που είχε βρεθεί νεκρός, πρίν από δύο χρόνια, στη Μάνδρα. Τότε οι δράστες είχαν κάψει τότε το αυτοκίνητό του για να σβήσουν τυχόν ίχνη τους.

Με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο 27χρονος φέρεται να είχε συνεργαστεί, οπότε οι αστυνομικοί ερευνούν πιθανή σύνδεση ενώ στρέφονται γενικά στις επαφές και στις οικονομικές δραστηριότητες του θύματος.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου χαρακτήρισε την υπόθεση ως πολύ περίεργη καθώς ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ ποινικά τις αστυνονικές αρχές εκτιμώντας ότι «οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτωνιών που είναι αρκετά έμπειροι θα καταφέρουν να ρίξουν φως και σε αυτή την υπόθεση».