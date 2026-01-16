Ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο παρατηρείται σήμερα, Παρασκευή (16/1) στον ουρανό της Αττικής. Ο λόγος για την εμφάνιση νεφών virga.

Πρόκειται για υετό που ξεκινά από τα σύννεφα αλλά εξατμίζεται πριν φτάσει στο έδαφος, λόγω ξηρών στρωμάτων αέρα χαμηλότερα στην ατμόσφαιρα.

Το αποτέλεσμα είναι αυτές οι χαρακτηριστικές «ουρές» που κρέμονται από τα σύννεφα και χάνονται στον αέρα.

«Ένα όμορφο παράδειγμα του πόσο δυναμική και πολύπλοκη είναι η ατμόσφαιρα, ακόμα και σε μια φαινομενικά ήρεμη ημέρα», σχολιάζει το Meteo.

Tα νέφη βιργκά είναι πολύ συχνά στις ερήμους και στα εύκρατα κλίματα. Στη Βόρεια Αμερική, παρατηρείται συνήθως στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες και στις καναδικές πεδιάδες. Είναι επίσης πολύ συχνά στη Μέση Ανατολή, την Αυστραλία και τη Βόρεια Αφρική.