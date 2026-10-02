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Ελαφρά τραυματίστηκε και ο 62χρονος σύζυγος της 58χρονης Γερμανίδας τουρίστριας που έχασε τη ζωή της το μεσημέρι της Παρασκευής (2/10) στην Ρόδο, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό στην περιοχή «Λοθιάρικα», κοντά στη Λάρδο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο Γερμανοί τουρίστες είχαν έρθει στη Ρόδο για διακοπές πριν από μερικές ημέρες. Την ώρα του περιστατικού περπατούσαν κοντά στην παραλία, σε αμμώδες έδαφος, όταν τους χτύπησε ο κεραυνός. Από τις πρώτες εκτιμήσεις, πρέπει να ήταν βρεγμένοι, καθώς λίγα λεπτά πριν κολυμπούσαν.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ωστόσο η 58χρονη ήταν ήδη χωρίς σφυγμό. Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της γυναίκας και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον 62χρονο σύζυγό της.

Πηγή: ΑΠΕ