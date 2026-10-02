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Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (2/10) στη Ρόδο, καθώς μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα στα νότια του νησιού, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής. Η 58χρονη χτυπήθηκε από τον κεραυνό και σύμφωνα με πληροφορίες κατέληξε επί τόπου.

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Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ