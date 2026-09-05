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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στις αστυνομικές Αρχές, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα μέσα σε κοντέινερ, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία στον Διόνυσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον ψάλτη της εκκλησίας, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και έφερε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Δίπλα του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

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Τις Αρχές φέρεται να ενημέρωσε ο ιερέας του ναού, ο οποίος ανέφερε ότι ο ψάλτης πιθανότατα βρισκόταν μέσα στο κοντέινερ. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι η πόρτα του χώρου ήταν κλειδωμένη από την εσωτερική πλευρά.

Για το άνοιγμα του κοντέινερ χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, προκειμένου να μπορέσουν οι αστυνομικοί να εισέλθουν στον χώρο και να πραγματοποιήσουν την απαραίτητη αυτοψία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο σημείωμα ή άλλο στοιχείο που να εξηγεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του άνδρα.