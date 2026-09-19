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Ένα περιστατικό βίας ανηλίκων, σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου ενεπλάκησαν παιδιά 12 με 13 ετών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, μία παρέα αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 12-13 ετών φέρεται να πλησίασε απειλητικά δύο κοπέλες, με ένα από τα κορίτσια να δέχεται επίθεση. Η 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από άλλη κοπέλα της παρέας των αγοριών και κοριτσιών, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ευόσμου, ενώ κλήθηκε και η αστυνομία.

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Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ οι γονείς της ανήλικης έδωσαν κατάθεση στις αρμόδιες αρχές.