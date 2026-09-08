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Η νομοθεσία απαγορεύει ρητά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, προβλέποντας μάλιστα και αυστηρά πρόστιμα.

Οι αρχές εντατικοποιούν τους τροχονομικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα για να περιορίσουν τις παραβάσεις και να προστατεύσουν τους ανήλικους χρήστες.

Στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ δείχνουν πως εκατοντάδες παιδιά και έφηβοι χρειάζονται ετησίως νοσοκομειακή περίθαλψη λόγω τραυματισμών από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών.

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Αγώνα για να κρατηθούν στη ζωή σε νοσοκομεία στην Αθήνα δίνουν μια 14χρονη από την Τήνο και ένας 16χρονος απο τα Γλυκά Νερά μετά τους τραυματισμούς σε τροχαία καθώς επέβαιναν σε ηλεκτρονικά πατίνια παρά τον νόμο που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών ενώ προβλέπονται και υψηλά πρόστιμα.

Τα νέα σοβαρά περιστατικά έχουν θέσει επί ποδός τις αρχές, φέρνοντας νέο κύμα ελέγχωνγια ομάδες ανηλίκων που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια, παραβιάζοντας τον ΚΟΚ και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους.

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Στην Αχαϊα ξείνησαν από χθες στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, μέχρι την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκαν συνολικά 714 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 43 παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ και δικύκλων, ενώ ανάλογοι έλεγχοι ξεκινούν εντατικά και στην υπόλοιπη χώρα.

Σε ό,τι αφορά τους δύο ανήλικους τραυματίες, το 14χρονο κορίτσι έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Φέρεται να ήταν συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ένα άλλο κορίτσι, ηλικίας 15 ετών, την περασμένη Κυριακή, όταν, έπεσαν από αυτό.

Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ η 14χρονη χτύπησε στο κεφάλι και τραυματίστηκε σοβαρά, αφού δεν φόραγε κράνος.

Ο πατέρας της 14χρονης ενημερώθηκε για το περιστατικό από το Κέντρο Υγείας της Τήνου, αφού, όπως ανέφερε, η κόρη του δεν είχε δικό της πατίνι καθώς δεν της επέτρεπε ούτε να έχει, ούτε να ανεβαίνει σε αυτά. Το κορίτσι διασωληνώθηκε στην Τήνο και μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Στο μεταξύ και το 16χρονο αγόρι το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Σαββάτου, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος στα Γλυκά Νερά. Οι συνθήκες του τροχαίου δεν έχουν διευρκρινιστεί αλλά ο 16χρονος χτύπησε στις μπαριέρες και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σημειώνεται πως η ψήφιση και εφαρμογή του νέου νόμου που αυστηροποιεί την χρήση και κατοχή ηλεκτρονικών πατινιών απαγορεύοντας αυτή σε ανήλικους δεν φαίνεται εκ των πραγμάτων να έχει ακόμη βελτιώσει την κατάσταση όπως αποδεικνύεται από ατυχήματα όπως αυτά των δύο ανήλικων αλλά και από πληθώρα καταγγελιών.

Βάσει στοιχείων της ΠΟΕΔΗΝ, περισσότεροι από 150 ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς από ηλεκτρικά πατίνια μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ για το περασμένο έτος, καταγράφηκαν 109 τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια, δύο από τα οποία ήταν θανατηφόρα, ενώ περίπου 400 παιδιά και έφηβοι χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη.