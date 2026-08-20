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Τις καλοκαιρινές της στιγμές στην Κέα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ντορέττα Παπαδημητρίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη.

Το ζευγάρι, μετά την απόδρασή του στο Πόρτο Χέλι μαζί με τα παιδιά της ηθοποιού, ταξίδεψε στην Κέα, όπου απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης και δροσερές βουτιές, τόσο στη θάλασσα όσο και στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διέμεινε.

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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέβασε τις φωτογραφίες στα stories του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram την Τετάρτη 19 Αυγούστου.

Σε μία από τις λήψεις, η ηθοποιός ποζάρει μέσα στην πισίνα φορώντας το μπικίνι της. Η υποβρύχια λήψη, με την αντανάκλασή της στην επιφάνεια του νερού, δημιουργεί ένα ιδιαίτερο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Σε άλλη φωτογραφία, η ίδια βρίσκεται δίπλα στον Γιώργο Γεροντιδάκη στην άκρη της πισίνας. Οι δυο τους απολαμβάνουν μαζί το ηλιοβασίλεμα, χαλαρώνοντας και έχοντας απέναντί τους το καλοκαιρινό τοπίο.