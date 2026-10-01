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Βίντεο με απερίσκεπτους οδηγούς που κινούνται επικίνδυνα στους δρόμους έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ.

Ένα πρόσφατο περιστατικό αφορά οδηγό ταξί που όχι μόνο κινούνταν με ταχύτητες άνω των 200 χλμ την ώρα στην Αττική Οδό, αλλά παράλληλα ανέβαζε βίντεο στα social media στο ύψος του Κορωπίου και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

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Οι αστυνομικοί εξέτασαν άμεσα το βίντεο και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 46χρονο ως τον οδηγό του ταξί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ παρακολουθούν βίντεο που αναρτώνται στα social media, αναζητώντας παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των οδηγών που θέτουν σε κίνδυνο οδηγούς και πεζούς.