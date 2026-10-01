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Στην κεντρική σκηνή θα εμφανιστούν μεταξύ άλλων οι Γιώτα Νέγκα, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Κότσιρας και Μίλτος Πασχαλίδης.

Η σκηνή Plus θα φιλοξενήσει τον Χρήστο Θηβαίο, τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τους Γιαγκίνηδες, τον Papazó, τον Χρήστο Δάντη, την Ευρυδίκη, τη Νεφέλη Φασούλη και τους Χαΐνηδες.

Το Club θα παρουσιάσει καλλιτέχνες όπως ο Βασίλης Προδρόμου, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, οι αδελφοί Στρατάκη, ο Λεωνίδας Μπαλάφας, οι Polkar και οι Otra Rota.

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Ο Σταυρός του Νότου ανακοίνωσε το πρόγραμμα της νέας σεζόν και για τις τρεις σκηνές -έναρξη στις 16 Οκτωβρίου– ένα πρόγραμμα με φωνές που αγαπάμε, καλλιτέχνες που επιστρέφουν στην αγαπημένη μουσική σκηνή για να συναντήσουν το κοινό τους, αλλά και νέες παρουσίες.

Κεντρική Σκηνή

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Από τέλη Οκτωβρίου οι Παρασκευές ανήκουν στην Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τα Σάββατα στην Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Από τον Νοέμβριο συνεχίζει τις Τετάρτες ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης (Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ), τις Δευτέρες η Μαρία Παπαγεωργίου και προς το τέλος του μήνα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή η Ιουλία Καραπατάκη.

Τον Δεκέμβριο, κάθε Σάββατο & Κυριακή, ανεβαίνει στη σκηνή ο Γιάννης Κότσιρας ενώ τον Φεβρουάριο του 2027 επιστρέφει ο Μίλτος Πασχαλίδης τα Σάββατα και τις Κυριακές.







Σταυρός του Νότου Plus

Από τον Οκτώβριο και σταθερά μία φορά τον μήνα θα εμφανίζονται τα Καλογεράκια. Από την τελευταία Παρασκευή του Οκτωβρίου στη σκηνή του Plus ανεβαίνει ο Χρήστος Θηβαίος. Τις Κυριακές του Νοεμβρίου συνεχίζει η Ρίτα Αντωνοπούλου με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά», ενώ τα Σάββατα έρχονται οι Γιαγκίνηδες.

Τον Νοέμβριο εμφανίζεται για πρώτη φορά στον Σταυρό ο Papazó ενώ από τον Δεκέμβριο ξεκινούν τις Παρασκευές ο Χρήστος Δάντης και η Ευρυδίκη. Στη σκηνή Plus θα εμφανίζεται τα Σάββατα του Δεκεμβρίου η Νεφέλη Φασούλη ενώ τον Φεβρουάριο του 2027 έρχονται οι Χαΐνηδες.





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Σταυρός του Νότου Club

Η σεζόν ξεκινά με τον Βασίλη Προδρόμου για μία Παρασκευή, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τον Νοέμβριο ακολουθεί η Μαρία Λούκα και η Βούλα Στρατάκη μαζί με special guests ενώ από το πρώτο Σάββατο του Νοεμβρίου στη σκηνή ανεβαίνει ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.

Στο Club θα είναι και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης για δύο Παρασκευές τον Νοέμβριο, ενλω στην ίδια σκηνή θα βρίσκουμε από τον μήνα αυτό και τους Αλέξανδρο Κτιστάκη και Γιάννη Μάλαμα για 2 παραστάσεις (κάθε μήνα).

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Από τον Δεκέμβριο και σταθερά, μια φορά το μήνα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Κωστή και τον Χρήστο Βέργο. Οι Παρασκευές από τον Δεκέμβριο θα ανήκουν στον Γιώργο & τον Νίκο Στρατάκη ενώ από το πρώτο Σάββατο του Δεκεμβρίου στη σκηνή ανεβαίνει ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Τον Ιανουάριο του 2027 θα υποδεχτούμε τους Polkar και τους Otra Rota.