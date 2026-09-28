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Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 23 Απριλίου 2027 από το Δουβλίνο και θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιουλίου στο Ανόβερο της Γερμανίας.

Ο καλλιτέχνης διευκρίνισε πως δεν αποσύρεται οριστικά από τη μουσική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μεμονωμένες εμφανίσεις και νέες ηχογραφήσεις στο μέλλον.

Η απόφαση για το τέλος των περιοδειών έρχεται μετά από μια απαιτητική περίοδο για τον ογδονταενάχρονο τραγουδιστή, ο οποίος αντιμετώπισε πρόσφατα προβλήματα υγείας.

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Ο Ροντ Στιούαρτ ανακοίνωσε ότι το The Final Encore θα είναι η τελευταία περιοδεία της καριέρας του.

«Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω τις περιοδείες. Μετά από περισσότερες από έξι δεκαετίες, το The Final Encore θα είναι σίγουρα η τελευταία μου περιοδεία», αναφέρει ο ίδιος σε μήνυμά του στα social media, επιβεβαιώνοντας ότι το τέλος των μεγάλων περιοδειών του έχει πλέον έρθει και ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, την ίδια στιγμή ότι δεν αποσύρεται.

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Η αυλαία θα ανοίξει στις 23 Απριλίου 2027 στο Δουβλίνο, ενώ η τελευταία συναυλία έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουλίου στο Ανόβερο της Γερμανίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς στη Βρετανία, μεταξύ άλλων στο Μπέλφαστ, τη Γλασκώβη, το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ και το Λονδίνο.

Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδρομής που ξεκίνησε όταν ο Στιούαρτ ήταν ακόμη έφηβος, στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Από τις πρώτες του εμφανίσεις με τον folk τραγουδιστή Wizz Jones και τη συμμετοχή του στους Jeff Beck Group και τους Faces, μέχρι τη θριαμβευτική σόλο πορεία του, ο Βρετανός θρύλος της μουσικής κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο διάσημους και αγαπημένους καλλιτέχνες της εποχής του.

«Τραγουδώ τη μουσική που αγαπώ από τότε που ήμουν 19 ετών και είχα το προνόμιο να την ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς. Μου χάρισε μια ζωή πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ και ελπίζω να σας χάρισα κι εγώ κάποιες όμορφες αναμνήσεις».

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τον καλλιτέχνη. Το τελευταίο διάστημα ο ηλικίας 81 ετών Στιούαρτ αναγκάστηκε να ακυρώσει εμφανίσεις εξαιτίας προβλημάτων υγείας, ενώ μετά από επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ σε στεφανιαία αρτηρία ακύρωσε τις υπόλοιπες συναυλίες της αμερικανικής περιοδείας του One Last Time.

Παρότι αποσύρεται από τις περιοδείες, δεν κλείνει την πόρτα στη μουσική. Σύμφωνα με τον The Guardian, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεμονωμένων ζωντανών εμφανίσεων, αλλά και νέων ηχογραφήσεων. Όπως είχε δηλώσει στην εκπομπή Desert Island Discs, ο ίδιος και ο πρώην συνοδοιπόρος του στους Faces, Ρόνι Γουντ, έχουν «τραγούδια από παλιά πάνω στα οποία δουλεύουμε, όμως είναι δύσκολο να βρούμε χρόνο που να μας βολεύει και τους δύο. Όταν καταφέρουμε να βρεθούμε ξανά στο στούντιο, θα τα ολοκληρώσουμε. Έχουμε ήδη συγκεντρώσει αρκετό υλικό».

Με πληροφορίες από The Guardian, Lounder Sound