Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η διεθνής επιτυχία της ταινίας «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν προσφέρει στην Ιθάκη μια σημαντική ευκαιρία για τουριστική ανάπτυξη.

Οι επαγγελματίες του κλάδου διαπιστώνουν ήδη αυξημένο ενδιαφέρον από ξένους επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν τον τόπο του Οδυσσέα.

Η πραγματική κορύφωση της τουριστικής κίνησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης διετίας, καθώς η ταινία θα προβάλλεται παγκοσμίως.

Οι τοπικοί φορείς τονίζουν ότι η ποιότητα των υποδομών και των υπηρεσιών είναι καθοριστική για να μετατραπούν οι επισκέπτες σε επαναλαμβανόμενους πελάτες.

Η στρατηγική αξιοποίηση της κινηματογραφικής προβολής αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για την καθιέρωση του νησιού ως διαχρονικού τουριστικού προορισμού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η τεράστια διεθνής επιτυχία της κινηματογραφικής υπερπαραγωγής «The Odyssey» του Κρίστοφερ Νόλαν δεν αποτελεί μόνο κινηματογραφικό γεγονός. Για την Ιθάκη μπορεί να εξελιχθεί σε μια μοναδική ευκαιρία τουριστικής ανάπτυξης, καθώς το όνομα του νησιού ακούγεται πλέον σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ήδη θετικές, όμως οι άνθρωποι της τουριστικής αγοράς γνωρίζουν ότι το πραγματικό κέρδος θα φανεί μέσα στην επόμενη διετία.

Σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού της περιοχής, ξενοδόχους και επαγγελματίες της φιλοξενίας που μίλησαν στη HuffPost, το ενδιαφέρον ξένων επισκεπτών έχει ήδη αυξηθεί, με αρκετούς ταξιδιώτες να επιλέγουν την Ιθάκη επειδή θέλουν να γνωρίσουν από κοντά τον τόπο του Οδυσσέα μετά την προβολή της ταινίας.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η πραγματική «έκρηξη» αναμένεται μέσα στα επόμενα ένα έως δύο χρόνια, όταν εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο θα έχουν παρακολουθήσει την ταινία και θα αρχίσουν να αναζητούν πληροφορίες για το νησί.

Το μεγάλο στοίχημα: να επιστρέψουν

Οι επαγγελματίες του τουρισμού υπογραμμίζουν ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο να έρθουν περισσότεροι επισκέπτες εξαιτίας της ταινίας.

Το σημαντικότερο είναι όσοι φτάσουν στην Ιθάκη να μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες, τη φιλοξενία, τις υποδομές και τις εμπειρίες που θα ζήσουν, ώστε να επιστρέψουν ξανά και να λειτουργήσουν ως οι καλύτεροι πρεσβευτές του νησιού μέσω της προσωπικής τους εμπειρίας και των κοινωνικών δικτύων.

Άλλωστε, ο κινηματογραφικός τουρισμός μπορεί να δημιουργήσει ένα πρώτο κύμα ενδιαφέροντος, όμως η ποιότητα του προορισμού είναι εκείνη που μετατρέπει έναν επισκέπτη σε μόνιμο φίλο του τόπου.

Όταν το Χόλιγουντ αλλάζει τον τουριστικό χάρτη

Advertisement

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές μπορούν να μεταμορφώσουν έναν προορισμό.

Η Νέα Ζηλανδία γνώρισε θεαματική αύξηση επισκεπτών μετά τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», η Κροατία έγινε παγκόσμιος προορισμός χάρη στο Game of Thrones, ενώ το Ντουμπρόβνικ, η Μάλτα, η Σκωτία και η Ιρλανδία είδαν εκατομμύρια ταξιδιώτες να αναζητούν τα σκηνικά των αγαπημένων τους ταινιών και σειρών.

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται πλέον film tourism και αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας.

Advertisement

Οι ελληνικές περιοχές που κέρδισαν από τις ξένες παραγωγές

Η Ελλάδα έχει ήδη ζήσει αντίστοιχες επιτυχίες.

Το «Captain Corelli’s Mandolin» έκανε γνωστή διεθνώς την Κεφαλονιά, ενώ το «Mamma Mia!» απογείωσε τουριστικά τη Σκόπελο και τη Σκιάθο, με χιλιάδες επισκέπτες να αναζητούν μέχρι σήμερα την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στο Καστρί.

Advertisement

Αντίστοιχα, το «The Two Faces of January» πρόβαλε την Αθήνα και την Κρήτη, ενώ τα τελευταία χρόνια μεγάλες παραγωγές όπως το «Glass Onion» και πολλές διεθνείς τηλεοπτικές σειρές ανέδειξαν τις Σπέτσες, το Πόρτο Χέλι, την Κέρκυρα, τη Μεσσηνία και άλλα ελληνικά τοπία.

Η μεγάλη ευκαιρία της Ιθάκης

Για την Ιθάκη, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη διεθνή προβολή στην ιστορία της.

Advertisement

Εφόσον το νησί αξιοποιήσει σωστά αυτή τη συγκυρία, επενδύοντας στις υποδομές, στις εμπειρίες και στην ποιότητα των υπηρεσιών, μπορεί να αποκτήσει επισκέπτες όχι μόνο για μία σεζόν αλλά για πολλά χρόνια.

Advertisement

Γιατί ο κινηματογράφος μπορεί να φέρει τον πρώτο επισκέπτη. Εκείνο όμως που δημιουργεί έναν διαχρονικά επιτυχημένο προορισμό είναι η εμπειρία που θα τον κάνει να επιστρέψει.