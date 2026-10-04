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Μαζική ήταν η προσέλευση του κοινού το Σάββατο στο ΟΑΚΑ για το Αllwyn x McLaren Racing- Live in Athens, με τους θεατές να βιώνουν μια μοναδική για τα δεδομένα της Αθήνας εμπειρία από τον κόσμο της Formula 1 και τον κόσμο των μηχανοκίνητων σπορ.

Με τον καιρό να είναι και αυτός σε «κλίμα» Formula 1, χιλιάδες φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού- είτε «παλιοί» φαν είτε «νεοφώτιστοι» που ήθελαν να γνωρίσουν την F1 από κοντά- παραβρέθηκαν δωρεάν στο event, που ήταν το πρώτο μιας νέας παγκόσμιας σειράς εκδηλώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εντυπωσιακά hot laps από supercars με celebrities στη θέση του οδηγού να περιγράφουν τις εμπειρίες τους, εντυπωσιακές επιδείξεις με μοτοσικλέτες (με τον πολλά υποσχόμενο Έλληνα αναβάτη, Βασίλη Παντελεάκη, να εντυπωσιάζει με τις δυνατότητές του) και drift cars, και φυσικά τα δύο αυτοκίνητα της McLaren, το MCL60 και το ιστορικό McLaren MP4/6 του Άιρτον Σένα να τρέχουν σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής Μίκα Χάκινεν βρέθηκε πίσω από το τιμόνι του MP4/6, ενώ ο οδηγός της Arrow McLaren στο IndyCar, Πάτο Ο’ Γουόρντ, εκπροσώπησε τη McLaren Racing με το MCL60, με τον Φινλανδό «άσσο» να δηλώνει πως ήταν μεγάλη τιμή για τον ίδιο να οδηγήσει μονοθέσιο McLaren του 1991, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικό δείγμα της ποιότητας που έχουν διαχρονικά τα μονοθέσια της McLaren.

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Η εκδήλωση περιλάμβανε, επίσης, Fanzone και ένα πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας, με τους επισκέπτες να ζουν διαδραστικές εμπειρίες: Όσοι ήθελαν μπορούσαν να δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά τους σε δεδομένα Formula 1, να τεστάρουν τις οδηγικές τους ικανότητες σε προσομοιωτές, να θαυμάσουν showcars από κοντά και να κερδίσουν αναμνηστικά δώρα. Επίσης, οι επισκέπτες παρακολούθησαν σε ζωντανή μετάδοση το GP στη Μαλαισία, μπαίνοντας από νωρίς στο κλίμα της F1.

Παρουσιαστές του event, που, χωρίς υπερβολές, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη μάζωξη στην Ελλάδα για τον κόσμο της Formula 1, ήταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η Μαρία Θωμά, με τους επισκέπτες να βλέπουν επί σκηνής τόσο τον «Ιπτάμενο Φινλανδό», Μίκα Χάκινεν και τον Πάτο Ο’ Γουόρντ, όσο και τον Άλεξ Βουρτς, τον Βασίλη Παντελεάκη και τη Λουΐζ ΜακΓιούεν της McLaren Racing.

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