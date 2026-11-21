Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας αναδεικνύει τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τα οποία αποτελούν κρίσιμη πηγή τροφής και εργασίας για εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Η παγκόσμια παραγωγή υδρόβιων ζώων από υδατοκαλλιέργειες ξεπέρασε πρόσφατα την αλιεία ελεύθερων αποθεμάτων, ενώ σημαντικό μέρος των ιχθυαποθεμάτων παραμένει εντός των βιολογικά βιώσιμων ορίων.

Στην Ελλάδα, η αλιεία αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η εξάπλωση επικίνδυνων ξενικών ειδών, όπως ο λαγοκέφαλος.

Η ερασιτεχνική αλιεία διέπεται από αυστηρούς κανόνες σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία, τα ελάχιστα επιτρεπόμενα μεγέθη και τις απαγορευμένες περιόδους για την προστασία των αποθεμάτων.

Η μακροπρόθεσμη επιβίωση των παράκτιων κοινωνιών εξαρτάται από την εφαρμογή επιστημονικών ελέγχων και την ουσιαστική καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

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Η θάλασσα δεν είναι μόνο ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς θησαυρούς του πλανήτη. Είναι πηγή ζωής, τροφής, εργασίας και πολιτισμού για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Κάθε χρόνο, στις 21 Νοεμβρίου, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας, με στόχο να αναδειχθεί η σημασία της βιώσιμης αλιείας και η ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Για την Ελλάδα, με τα χιλιάδες νησιά, τις εκτεταμένες ακτογραμμές και τη μακραίωνη ναυτική παράδοση, η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η παγκόσμια αλιεία σε αριθμούς

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Σύμφωνα με τον FAO, η παγκόσμια παραγωγή αλιευτικών προϊόντων και υδατοκαλλιεργειών έφτασε το 2022 τους 223,2 εκατομμύρια τόνους, συμπεριλαμβανομένων των φυκιών. Από αυτούς, 185,4 εκατομμύρια τόνοι αφορούσαν υδρόβια ζώα. Για πρώτη φορά, η παραγωγή υδρόβιων ζώων από υδατοκαλλιέργειες ξεπέρασε την αλιεία ελεύθερων αποθεμάτων. Στην αξιολόγηση του FAO για το 2021, το 62,3% των θαλάσσιων ιχθυαποθεμάτων βρισκόταν εντός βιολογικά βιώσιμων ορίων.

Η Ελλάδα των ψαράδων και των ιχθυοκαλλιεργειών

Η ελληνική αλιεία χαρακτηρίζεται από πολλά μικρά παράκτια σκάφη, κυρίως στο Αιγαίο και το Ιόνιο. Παραδοσιακά αλιεύματα είναι οι σαρδέλες, οι γαύροι, τα μπαρμπούνια, οι κουτσομούρες, τα φαγκριά, οι συναγρίδες και οι ροφοί. Η Ελλάδα είναι επίσης σημαντική παραγωγός τσιπούρας και λαβρακιού ιχθυοκαλλιέργειας. Προκλήσεις είναι το κόστος καυσίμων, η μείωση ορισμένων αποθεμάτων, η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή.

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στην Ελλάδα

Οι κανόνες διαφέρουν ανά περιοχή, είδος, εποχή, εργαλείο και είδος αλιείας. Η πώληση αλιευμάτων από ερασιτέχνες απαγορεύεται. Κατά κανόνα, το ημερήσιο όριο είναι πέντε κιλά ανά ερασιτέχνη, με ειδικές εξαιρέσεις. Απαγορεύονται εκρηκτικά, δηλητήρια και καταστροφικές μέθοδοι. Η υποβρύχια αλιεία απαγορεύεται κατά τον Μάιο, με προβλεπόμενες εξαιρέσεις, καθώς και τη νύχτα ή με αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Ισχύουν ελάχιστα μεγέθη αλιευμάτων, προστατευόμενα είδη και ειδικοί περιορισμοί σε θαλάσσια πάρκα, λιμάνια και ζώνες αλιείας. Η αλιεία ερυθρού τόνου υπόκειται σε αυστηρές ποσοστώσεις. Οι αλιείς οφείλουν να ελέγχουν τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις στις αρμόδιες αρχές.

Το ακριβότερο ψάρι του κόσμου

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Στις 5 Ιανουαρίου 2026, στην αγορά Toyosu του Τόκιο, ένας ερυθρός τόνος 243 κιλών πουλήθηκε για 510,3 εκατομμύρια γιεν, περίπου 3,25 εκατομμύρια δολάρια. Αγοραστής ήταν η Kiyomura, γνωστή για την αλυσίδα Sushizanmai. Η τιμή αποτελεί ρεκόρ δημοπρασίας, όχι συνήθη εμπορική αξία. Στην Ελλάδα, άγρια συναγρίδα, φαγκρί και ροφός συγκαταλέγονται συχνά στα ακριβότερα ψάρια.

Τα φθηνότερα ψάρια: Σαρδέλα και γαύρος

Η σαρδέλα και ο γαύρος συγκαταλέγονται παραδοσιακά στα οικονομικότερα ψάρια της ελληνικής αγοράς, αν και οι τιμές μεταβάλλονται. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και ωμέγα-3 λιπαρά. Το ακριβότερο ψάρι δεν είναι απαραίτητα το θρεπτικότερο.

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Το μεγαλύτερο ψάρι του πλανήτη

Ο φαλαινοκαρχαρίας (Rhincodon typus) είναι το μεγαλύτερο ζωντανό είδος ψαριού. Παρά το όνομά του, είναι καρχαρίας και όχι φάλαινα. Συνήθως φτάνει μεγάλα μήκη άνω των 12 μέτρων, με εξαιρετικές καταγραφές κοντά ή πάνω από 18 μέτρα. Τρέφεται φιλτράροντας πλαγκτόν και μικρούς οργανισμούς.

Το μικρότερο ψάρι: Μικρότερο από ένα νύχι

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Το Paedocypris progenetica, που ζει σε όξινα νερά τυρφώνων της Νοτιοανατολικής Ασίας, συγκαταλέγεται στα μικρότερα γνωστά ψάρια. Έχουν καταγραφεί ενήλικα θηλυκά μόλις 7,9 χιλιοστών. Το απόλυτο ρεκόρ εξαρτάται από τον ορισμό και από το αν εξετάζεται το μικρότερο άτομο ή είδος.

Οι νέοι κίνδυνοι στις ελληνικές θάλασσες

Η θέρμανση της Μεσογείου ευνοεί την εξάπλωση ξενικών ειδών. Ο λαγοκέφαλος μπορεί να περιέχει θανατηφόρα τετροδοτοξίνη και δεν πρέπει να καταναλώνεται. Το λεοντόψαρο επίσης έχει εγκατασταθεί σε αρκετές περιοχές, ασκώντας πίεση στα οικοσυστήματα και στους ψαράδες.

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Η αλιεία του αύριο: Θα υπάρχουν αρκετά ψάρια για όλους;

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Η βιώσιμη αλιεία απαιτεί επιστημονική παρακολούθηση, ελέγχους, προστασία περιοχών αναπαραγωγής και αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας. Στην Ελλάδα η θάλασσα συνδέεται με την οικονομία των νησιών, τον τουρισμό, τη γαστρονομία και την παράδοση. Η προστασία της δεν είναι μόνο περιβαλλοντική υποχρέωση αλλά ζήτημα επιβίωσης των παράκτιων κοινωνιών.

Πηγές τεκμηρίωσης

FAO – The State of World Fisheries and Aquaculture 2024.

Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οδηγίες ερασιτεχνικής αλιείας.

Προεδρικό Διάταγμα 373/1985 – Ερασιτεχνική και αθλητική αλιεία.

Guinness World Records – Ρεκόρ δημοπρασίας τόνου και μικροσκοπικών ψαριών.

NOAA – Πληροφορίες για τον φαλαινοκαρχαρία.







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