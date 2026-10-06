Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές 50 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, όταν ένας ένοικος πολυκατοικίας στην περιοχή του Παγκρατίου κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης και ενημέρωσε για περιστατικό με πυροβολισμούς μεταξύ άγνωστων ανδρών.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι πρώτοι ένστολοι, εντόπισαν στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας τρεις νεαρούς άνδρες, 20,19 και 18 ετών με καταγωγή από την Αλβανία και ελληνικές ταυτότητες.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντόπισαν στο υπόγειο της πολυκατοικίας έναν κάλυκα και δύο βολίδες, ενώ στον ακάλυπτο χώρο ένα πιστόλι. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 19χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας και τους άλλους δύο για συνέργεια.

Τα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών προσπαθούν να διαπιστώσουν πόσα άτομα συμμετείχαν συνολικά στο περιστατικό, ποιος ήταν ο στόχος, αλλά και το κίνητρο.