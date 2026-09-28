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Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, όταν σημειώθηκε εισροή υδάτων στο εσωτερικό του.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, την ώρα που η βροχόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη, νερά εισήλθαν στο τρίτο κτίριο του νοσοκομείου, προκαλώντας πλημμύρα σε τμήμα του τέταρτου ορόφου.

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Η μεγάλη ποσότητα νερού που συγκεντρώθηκε είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει γυψοσανίδα σε σημείο του διαδρόμου και να καταρρεύσει. Ευτυχώς, κανείς από όσους βρίσκονταν στο σημείο δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς στον τέταρτο όροφο λειτουργούν σημαντικές κλινικές του νοσοκομείου, μεταξύ των οποίων η Πνευμονολογική και η Νευρολογική Κλινική.

Την ίδια ώρα, στον πέμπτο όροφο, ακριβώς πάνω από το σημείο όπου παρουσιάστηκε το πρόβλημα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη δημιουργία της νέας Ογκολογικής Κλινικής. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν οι συγκεκριμένες εργασίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εισροή υδάτων στον τέταρτο όροφο. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υπάρξει συσχέτιση μεταξύ των δύο περιστατικών χωρίς να προκύψουν επιπλέον στοιχεία.

Παρότι το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το πώς μια έντονη βροχόπτωση προκάλεσε τόσο σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό ενός μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου, σε χώρους όπου λειτουργούν κλινικές και καθημερινά βρίσκονται ασθενείς, γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό.