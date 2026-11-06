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Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς την ύπαρξη κατάλληλης σήμανσης στον χώρο.

Το καταγγελλόμενο πρόσωπο δεν διέθετε την ιδιότητα ιατρού και στερούνταν των απαραίτητων επαγγελματικών προσόντων για την πραγματοποίηση ενέσιμων θεραπειών.

Η έκθεση των ευρημάτων διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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Στο στόχαστρο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βρέθηκε ιδιωτική επιχείρηση στο Παλαιό Φάληρο, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που κινητοποίησε κλιμάκιο Επιθεωρητών-Ελεγκτών για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συγκεκριμένη επιχείρηση παρουσιαζόταν ως χώρος παροχής αισθητικών υπηρεσιών, ωστόσο υπήρχαν αναφορές ότι στο εσωτερικό της πραγματοποιούνταν και ιατρικές πράξεις από άτομα που δεν διέθεταν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα.

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Μάλιστα, στην καταγγελία που υποβλήθηκε στις αρμόδιες Αρχές γινόταν αναφορά σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες εμφανίζονταν φωτογραφίες από τον συγκεκριμένο χώρο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την παροχή αισθητικών υπηρεσιών και ενέσιμων θεραπειών.

Χωρίς άδεια λειτουργίας και χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις για εφαρμογές botox

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατέγραψαν σειρά παραβάσεων και συγκεκριμένα διαπίστωσαν ότι:

Στη διεύθυνση που αναφερόταν στην καταγγελία δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη που να πιστοποιεί τη λειτουργία ιατρείου, οδοντιατρείου ή κέντρου αισθητικής. Το μοναδικό στοιχείο που υπήρχε ήταν το όνομα του/της καταγγελλόμενου/ης στο κουδούνι της εισόδου του κτιρίου.

Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση δεν είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής.

Το πρόσωπο σε βάρος του οποίου έγινε η καταγγελία δεν ήταν εγγεγραμμένος/η ιατρός σε Μητρώο οποιουδήποτε Ιατρικού Συλλόγου της χώρας, ούτε οδοντίατρος εγγεγραμμένος στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής. Ως εκ τούτου, δεν είχε τη νόμιμη δυνατότητα να διαφημίζει και να πραγματοποιεί θεραπείες αυτού του είδους, όπως οι εφαρμογές botox.

Ποιες ειδικότητες ιατρών επιτρέπεται να πραγματοποιούν botox και υαλουρονικό

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Υγείας, η εφαρμογή υαλουρονικού οξέος και βοτουλινικής τοξίνης (botox) συνιστά ιατρική πράξη, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται για αισθητικούς ή θεραπευτικούς λόγους από ιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Ειδικότερα, δικαίωμα διενέργειας των συγκεκριμένων πράξεων έχουν οι ειδικευμένοι ιατροί Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, καθώς και Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

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Παράλληλα, οι ιατροί ειδικοτήτων Νευρολογίας, Νευροχειρουργικής και Οφθαλμολογίας μπορούν να εφαρμόζουν τις συγκεκριμένες τεχνικές αποκλειστικά για θεραπευτικούς σκοπούς, στην πάσχουσα περιοχή και μόνο για συγκεκριμένες ενδείξεις που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας, η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, προκειμένου να αξιολογηθούν ποινικά τα στοιχεία και τα ευρήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

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