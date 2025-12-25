Η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα που υπηρέτησε στη Φουρνά Ευρυτανίας, μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο ανέλαβαν μια πρωτοβουλία που έμελλε να αλλάξει την τύχη του απομονωμένου χωριού. Η δράση τους επικεντρώθηκε στην αναζωογόνηση της κοινότητας, δίνοντας νέα ζωή σε έναν τόπο που κινδύνευε να ερημώσει.

Η προσπάθειά τους δεν περιορίστηκε μόνο στη Φουρνά, αλλά αποτέλεσε την αφετηρία μιας ευρύτερης πανελλαδικής εκστρατείας για την αναβίωση της υπαίθρου και την ενίσχυση της αποκέντρωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή συνεχίζει να επηρεάζει και σήμερα, εμπνέοντας πολλούς να στραφούν ξανά σε περιοχές της ελληνικής επαρχίας και να επενδύσουν στην τοπική ζωή και κοινωνία.

Όπως έγραψε η ίδια σε νέα ανάρτησή της:

«Με μεγάλη τιμή και χαρά ανακοινώθηκε και επίσημα η ένταξή μου στους 50 καλύτερους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως από το Global Teacher Prize του Varkey Foundation, σε συνεργασία με την UNESCO, έναν θεσμό παγκόσμιας εμβέλειας που αξιολογεί χιλιάδες εκπαιδευτικούς με βάση τον παιδαγωγικό αντίκτυπο, την κοινωνική προσφορά και την εκπαιδευτική ηγεσία.

»Η διάκριση προέκυψε μετά από πολυεπίπεδη διεθνή αξιολόγηση χιλιάδων υποψηφιοτήτων από ανεξάρτητες επιτροπές παγκόσμιου κύρους, με κριτήρια τον παιδαγωγικό αντίκτυπο, την κοινωνική προσφορά και την εκπαιδευτική ηγεσία.

»Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, Ελληνίδα εκπαιδευτικός από μικρό μονοθέσιο δημοτικό σχολείο συγκαταλέγεται στη λίστα αυτή και αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη να εκπροσωπώ τη χώρα μας διεθνώς!

»Ανάμεσα σε συναδέλφους από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Ωκεανία και την Αφρική, από περιοχές εξαιρετικά προηγμένες αλλά και περιοχές όπου η εκπαίδευση δεν είναι αυτονόητο δικαίωμα αλλά καθημερινός αγώνας, συναντώ εκπαιδευτικούς που παράγουν πραγματικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα!

»Έργα υψηλού επιπέδου και ουσίας που είναι ειλικρινά τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσά τους!».