Αναστάτωση προκλήθηκε στο νοσοκομείο Χανίων όταν ακούστηκε ένας δυνατός ήχος από όπλο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 6 το πρωί της Δευτέρας 17/11 κατά την αλλαγή βάρδιας της εξωτερικής φρουράς που φρουρούσε κρατούμενο.

Ο πυροβολισμός προκλήθηκε όταν το όπλο του φρουρού εκπυρσοκρότησε, με τη βολίδα να διαπερνά τον τοίχο του διαδρόμου και στη συνέχεια να καρφώνεται στον τοίχο του μπάνιου της κλινικής.

Από το περιστατικό σύμφωνα με το patris.gr, δεν τραυματίστηκε κανείς ενώ για το περιστατικό διατάχθηκε ήδη ΕΔΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο νοσοκομείο νοσηλευόταν ένας βαρυποινίτης, με πλούσιο ποινικό παρελθόν.