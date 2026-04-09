«Οι πλατφόρμες θα πρέπει να προετοιμαστούν. Με όση βεβαιότητα μπορεί να έχουν από τα στοιχεία που συλλέγουν, πρέπει να αναγνωρίσουν ότι αυτός ο λογαριασμός ανήκει σε ένα παιδί κάτω των 15 ετών. Θα πρέπει, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, όπου θα εφαρμοστεί το μέτρο, να ζητήσουν επιβεβαίωση του λογαριασμού του χρήστη με όποιο μηχανισμό εκείνες κρίνουν» δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σχετικά με την απαγόρευση στη χρήση social media από τα παιδιά.

Τόνισε πως οι απαγορεύσεις ισχύουν για το Facebook, το Instagram, το Snapchat και το TikTok και προανήγγειλε «υψηλά πρόστιμα για όσες πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν», ενώ γνωστοποίησε ότι «η κύρωση θα επιβάλλεται στις έδρες τους».

Ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση προτρέπει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιήσουν το Kids Wallet για την επιβεβαίωση της ηλικίας. Σχολίασε, ωστόσο, ότι λόγω της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς «κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να υποχρεώσει την πλατφόρμα να χρησιμοποιήσει έναν τέτοιον μηχανισμό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι εμείς έχουμε ήδη φτιάξει έναν ασφαλή μηχανισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της ηλικίας».

Σχετικά με τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται με την ελληνική νομοθεσία, ανέφερε ότι «πρακτικά μπορεί να γίνει μια καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), τον υπεύθυνο εθνικό φορέα για τη λειτουργία της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Έπειτα, η ΕΕΤΤ ειδοποιεί τον αντίστοιχο φορέα της Ιρλανδίας, όπου οι περισσότερες πλατφόρμες έχουν έδρα, και παράλληλα ειδοποιείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση».