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Ένα παράνομο καζί εντόπισαν στη Νέα Σμύρνη τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, τα οποία προχώρησαν στη σύλληψη δεκαπέντε ατόμων, που κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για παράβαση των νομοθεσιών που αφορούν τα παίγνια και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «ρουλέτα» και χαρτοπαιγνίων, από κοινού με άλλα δύο άτομα, τα οποία είχαν αναλάβει τη διοργάνωση των παιγνίων και την ανταλλαγή μαρκών με χρηματικά ποσά.

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Παράλληλα, άλλος εμπλεκόμενος είχε αναλάβει τον έλεγχο της διεξαγωγής των παιγνίων, ενώ πέντε άτομα εκτελούσαν καθήκοντα κρουπιέρηδων και τρία άτομα, εργαζόμενα ως σερβιτόρες, παρείχαν συνδρομή στη λειτουργία του καταστήματος. Επιπλέον, άτομο εκτελούσε χρέη παρατηρητή, επιτηρώντας τον εξωτερικό χώρο.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί κάμερες επιτήρησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ, σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη είσοδο σε αυτό, είχαν ληφθεί μέτρα για την καθυστέρηση και παρεμπόδιση των αστυνομικών ελέγχων.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5- επιτραπέζιες μηχανικές ρουλέτες,

-5- τραπέζια χαρτοπαιξίας,

ηλεκτρονικός υπολογιστής,

-11- κάμερες επιτήρησης,

πλήθος μαρκών και δεσμίδων παιγνιόχαρτων,

-4- ασύρματα τηλεχειριστήρια (μπουτόν),

ιδιόχειρες σημειώσεις που ανέγραφαν το ταμείο του καταστήματος ανά ημέρα και

-13.160- ευρώ.

Από τους αστυνομικούς μέσα στο παράνομο καζίνο εντοπίστηκε και συνελήφθη ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση.