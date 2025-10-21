Το περιστατικό με το πλήρωμα του περιπολικού που συνόδευσε σε συναυλία τη Δέσποινα Βανδή όταν το αυτοκίνητο που επέβαινε έμεινε στη μέση του δρόμου λόγω βλάβης, ταυτίστηκε από την πρώτη στιγμή με την τραγική κατάληξη της Κυριακής Γρίβα.

Η άρνηση τότε του πληρώματος του περιπολικού να συνοδεύσει την άτυχη κοπέλα στο σπίτι της, λέγοντας την ασύλληπτη ατάκα «το περιπολικό δεν είναι ταξί» με αποτέλεσμα τη δολοφονία της έξω από το αστυνοπμικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, προκαλέσε την έντονη αντίδραση του πατέρας της.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της Κυριακής, Σάκης Γρίβας δήλωσε ότι εάν η αστυνομία είχε κάνει το ίδιο και στην κόρη του που απειλούνταν, θα είχε σωθεί.

«Να την πάει την κυρία Βανδή, εμένα όμως γιατί δεν πήγαν το δικό μου παιδί συνοδεία; Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε, “δεν είναι ταξί” της είπε και εδώ πήγαν την κυρία Βανδή στη συναυλία για να είναι στην ώρα της ενώ κ΄’αποιοι άλλοι κουβάλησαν μέχρι και ψυγείο με το περιπολικό»