Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης (29/10) στην Πάτρα, όταν μία γυναίκα, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της, ξαφνικά είδε μπροστά της άγνωστους άνδρες να της μπλοκάρουν τον δρόμο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει.

Οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν την τσάντα της γυναίκας, που περιείχε μία αλυσίδα με σταυρό, το κινητό της τηλέφωνο, 160 ευρώ, τραπεζική κάρτα και γυαλιά και τράπηκαν σε φυγή κινούμενοι προς κοντινό καταυλισμό.

Ωστόσο, αυτό που ακολούθησε μάλλον δεν το περίμεναν ούτε οι ίδιοι. Οι γυναίκα έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο και άρχισε να τους ακολουθεί μέχρι και τον καταυλισμό, με τον έναν δράστη να φοβάται και να της επιστρέφει πίσω μέρος των κλοπιμαίων.

Ωστόσο, ο άνδρας που συνελήφθη την επόμενη μέρα από την αστυνομία, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ζήτησε χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα, προκειμένου να της επιστρέψει τον σταυρό με την αλυσίδα, ενώ παράλληλα την απείλησε να μην καταγγείλει το περιστατικό στις αρχές.

Η γυναίκα φυσικά δεν τον άκουσε, κατήγγειλε το περιστατικό και οι αρχές τον εντόπισαν το πρωί της Πέμπτης (30/10) εντός του καταυλισμού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Πηγή: pelop.gr